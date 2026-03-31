Micron, Samsung et SK Hynix plongent en bourse !

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Mauvaises nouvelles pour certains, peut-être des bonnes pour d’autres ? Visiblement, les cours en bourses des principaux producteurs de mémoire commencent à plonger… Méchamment. On l’a vu la dernière fois avec Micron, cette fois-ci, nous apprenons que ceux de SK Hynix et de Samsung ne se portent pas beaucoup mieux. Visiblement, l’annonce de TurboQuant serait un élément déclencheur. À cela s’ajoute la volte-face d’OpenAI concernant ses achats de mémoire et le conflit en Iran qui peut avoir tendance à exacerber les tendances !

Micron, Samsung et SK Hynix dans le rouge !

Certains y voient un début d’éclatement de la bulle IA, mais le conflit en Iran peut exacerber les tensions !

Hier, nous apprenions que Google annonçait une nouvelle technologique permettant de réduire significativement les besoins dans le secteur de l’intelligence artificielle. Vulgairement, la technologie, en usant de compression au niveau du cache KV et la recherche vectorielle, réduit les besoins en mémoire qui sont divisés jusqu’à six fois tandis que les performances de traitement font jusqu’à x8. Après, cela reste très théorique puisque ces résultats ont été obtenus en benchmark, il faut encore s’assurer que ces résultats se retrouvent en utilisation concrète.

Quoi qu’il en soit, il s’avère qu’OpenAI est en pleine procédure de rationalisation des coûts. On l’a vu avec Sora qui quittait le secteur grand public d’une part. D’autre part, il semblerait que la firme ait abandonné son chabot pour adulte. Maintenant, nous apprenons que l’entreprise ne semble plus aussi encline à acquérir les stocks de DRAM que prévu initialement. Pour rappel, il était question d’acheter jusqu’à 40% de la production de DRAM tous les ans.

Mais, OpenAI ne serait pas la seule responsable de cette plongée des cours puisque la guerre en Iran fait rage. On le sait, les conflits ne sont pas vus d’un bon œil par les investisseurs et l’aversion du risque génère des ventes faisant chuter les cours en bourses. De plus, le détroit d’Ormuz étant filtré, les coûts du pétrole sont à la hausse, idem pour l’hélium provenant majoritairement du Quatar.

De grosses chutes pour Samsung, SK Hynix et Micron !

Quant à l’action en bourse, depuis le 18 mars, Samsung perd presque 20% de valorisation boursière. Quant à SK Hynix, nous sommes à plus de 23% sur la même période contre 30% pour Micron.

Reste à savoir s’il s’agit du début de la fin pour ce secteur où s’il s’agit d’une correction des marchés liés aux différentes annonces de Google et d’OpenAI. Ne pas non plus oublier les conséquences de la guerre en Iran qui a de quoi exacerber les cours en bourses du fait de la flambée des coûts de l’énergie.